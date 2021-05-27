聯想執行副總裁、企業總裁兼首席運營官Gianfranco Lanci表示，目前市場對電腦設備的需求仍然強勁，特別中國地區的銷售，更形容當地有「巨大的增長空間」，看好中國市場朝向「一人一電腦」的趨勢發展。

楊元慶透露，現時零部件短缺主要在晶片方面，預計情況仍持續12個月至18個月。他又表示，晶片短缺不影響集團的業務增長，有信心公司仍能跑贏大市及主要競爭對手。聯想執行首席營運官Gianfranco Lanci則表示，若增加晶片產能需要長時間才能做，集團一直透過尋找機會建立庫存，確保可向客戶交貨並維持廠房營運。對於原材料成本上漲，Gianfranco Lanci稱集團已作出調整，有信心保持毛利率和維持利潤。

至於印度疫情嚴峻，聯想亦於當地設有廠房。集團管理層表示，當地的廠房正在恢復和重新啟動，未見有廠房受到影響，未來會繼續密切關注印度、巴西及墨西哥等地的疫情。

楊元慶表示，受第四季營銷推動，全年整體營業額首次突破600億美元（約值4656.65億港元）大關，盈利同樣大幅增長，創歷史新高。楊元慶指，展望未來，集團將把握信息消費升級、信息基礎設施升級及應用升級這三大市場趨勢所釋放的巨大機遇，推動公司長期可持續的增長。

記者：陳麗歡

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