聯想：晶片短缺不影響業務增長 印度廠房未受到影響
文章日期：2021年5月27日 18:27
聯想（0992）董事長兼行政總裁楊元慶今日於業績會上表示，疫情衍生的在家工作新常態，令手提電腦和PC機的銷量大增，若疫情逐漸消退，電腦相關設備的需求亦會下降。楊元慶又指，疫情下人們的生活習慣已改變，與以前一個家庭僅需一部電腦現象不同，現在以在家學習為例，三個小孩便需要三個設備，消費者亦更願意投資於電腦的升級和花更多時間使用電腦，市場需求仍然強勁。
聯想執行副總裁、企業總裁兼首席運營官Gianfranco Lanci表示，目前市場對電腦設備的需求仍然強勁，特別中國地區的銷售，更形容當地有「巨大的增長空間」，看好中國市場朝向「一人一電腦」的趨勢發展。
楊元慶透露，現時零部件短缺主要在晶片方面，預計情況仍持續12個月至18個月。他又表示，晶片短缺不影響集團的業務增長，有信心公司仍能跑贏大市及主要競爭對手。聯想執行首席營運官Gianfranco Lanci則表示，若增加晶片產能需要長時間才能做，集團一直透過尋找機會建立庫存，確保可向客戶交貨並維持廠房營運。對於原材料成本上漲，Gianfranco Lanci稱集團已作出調整，有信心保持毛利率和維持利潤。
至於印度疫情嚴峻，聯想亦於當地設有廠房。集團管理層表示，當地的廠房正在恢復和重新啟動，未見有廠房受到影響，未來會繼續密切關注印度、巴西及墨西哥等地的疫情。
楊元慶表示，受第四季營銷推動，全年整體營業額首次突破600億美元（約值4656.65億港元）大關，盈利同樣大幅增長，創歷史新高。楊元慶指，展望未來，集團將把握信息消費升級、信息基礎設施升級及應用升級這三大市場趨勢所釋放的巨大機遇，推動公司長期可持續的增長。
記者：陳麗歡
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
MSCI換馬成交急增 北水11日流入終止 恒指跌52點 藥股續破頂