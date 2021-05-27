公會指出，查冊能夠為投資者提供獨特的身份辨識標誌，而遮蓋此類身份資訊後，基金識別關連交易的難度將會上升，亦難以釐清公司的股權關係。公會指出，於本港，關連董事、關聯交易已經十分常見，且第二上市制度亦豁免部分要求，因此憂收緊查冊，將使本港訊息透明度進一步下降。

公會指出，基金經理進行認識你的客戶（KYC）及盡職調查的過程亦將會受到影響。信中指出，現時基金經理開戶、審閱客戶姓名過程，均需要利用公司註冊處查閱公司的年度收入（Annual Return）、確認客戶姓名及住址等。

公會強調，雖然部分資料亦須向客戶取得，但公司註冊處提供的資料某程度上可說是「最權威、最全面識別身份的資料」。此外，公會指出，基金經理亦需要滿足海外監管要求，收緊查冊不僅可能影響海外合規，亦有可能不符國際反洗錢組織、金融行動特別工作組（FATF）的建議。

財庫局長許正宇早前曾辯稱，香港人重名機會少，又稱曾測試過58.8萬香港董事資料，僅有8組人士無法識別。惟事後獨立股評人David Webb實測發現，僅「Chan Chi Keung」便有8組人士無法辨別。基金公會則指出，香港人重名情況常見，而即使如政府所言差距很小，也意味著查冊者不能再「完全確認」人士身份，情況十分不理想。

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