現為獨立非執董的利蘊蓮已接替錢果豐出任恒生銀行董事長及提名委員會主席，以及薪酬委員會委員。上述變動已於今日生效。利蘊蓮將收取董事長袍金，現時為每年86萬元。此外，她亦將收取不時由董事會議決通過之提名委員會主席袍金，現為每年40萬元；審核委員會委員及風險委員會委員袍金，現各為每年28萬元；及薪酬委員會委員袍金，現為每年20萬元。恒生與利蘊蓮並無訂立任何服務合約。

同時李家祥亦已退任恒生獨立非執行董事，並不再出任本行審核委員會主席及風險委員會委員。

恒生委任大酒店（0045）董事總經理、行政總裁兼執行董事敦敬文為獨立非執行董事及審核委員會主席。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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