證監會在採取上述紀律行動前已處分穎翔的前持牌代表蒙煒燊，原因是他於2017年5月至2018年3月期間，在未事先取得一名客戶書面授權的情況下，以委託形式在該客戶的帳戶內進行交易，並且沒有確保代該客戶進行的交易較為其本身的帳戶作出的交易指示獲得優先處理。

證監會的調查發現，穎翔在上述期間沒有勤勉盡責地監督蒙和設立充足且有效的內部監控措施，導致其未能偵查及防止蒙未經授權或不當的活動，以及確保客戶的交易指示較其僱員的交易指示獲得優先處理。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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