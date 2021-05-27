這次策略合作包括五個主要範疇：大灣區市場機遇、培育創科人才、發展智慧銀行、推動企業創投，以及涵蓋跨境銀行服務的營商方案，旨在為在數碼港營運的創科企業提供支持和協助。

恒生表示，會特設一個專屬團隊，協助數碼港社群企業擴充其商業模式以抓緊更多大灣區市場的機遇，包括在金融服務業的創新科技方案測試及採納。恒生亦將積極參與由數碼港籌劃，以大灣區為主題的活動，與更多不同的創科企業分享市場知識及業務經驗。

另外亦會參與數碼港的創科人才培育計劃，推動本地開放銀行及其他金融科技計劃的發展，並將加入「數碼港投資者網絡」，數碼港將定期向恒生轉介數碼港創科企業的投資機會，同時恒生為在初創階段的數碼港社群企業提供各項融資及營商方案。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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