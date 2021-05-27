摩通在港推道指掛鈎認股證
文章日期：2021年5月27日 17:20
摩根大通宣布，將於香港發行與道瓊斯工業平均指數掛鈎的認股證，為希望參與美國股市的投資者提供更多元化的產品選擇。新推出的產品包括總共4隻道指認購及認沽證，將於5月28日正式上市。連同已推出的標普500指數及納斯達克100指數認股證，摩根大通將成為本港首間提供美股三大主要指數相關輪證的發行商。
首批道指認購及認沽證的行使價介乎30000點至39000點，提供大約5至10倍的實際槓桿，產品將追縱E-mini道指期貨的價格變動。
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，該行發行的標指及納指認股證自去年推出以來，市場反應不俗，當中以認沽證的資金流較為顯著，或反映市場對於可對沖美股持倉或外圍風險的產品有一定需求。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
MSCI換馬成交急增 北水11日流入終止 恒指跌52點 藥股續破頂