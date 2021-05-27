首批道指認購及認沽證的行使價介乎30000點至39000點，提供大約5至10倍的實際槓桿，產品將追縱E-mini道指期貨的價格變動。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，該行發行的標指及納指認股證自去年推出以來，市場反應不俗，當中以認沽證的資金流較為顯著，或反映市場對於可對沖美股持倉或外圍風險的產品有一定需求。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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