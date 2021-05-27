當ViuTV藝人的廣告差不多攻陷全城，尋找新市場增長會是繼續發展下去的重要課題，若要發展海外市場，搞笑節目不用廣東話，功力肯定打折扣，偶像路線則要面對韓國、中國內地的競爭。目前ViuTV黃金時間廣告費較電視廣播（0511）（TVB）低九成，能否加價提升收入有待觀察，大老闆李澤楷曾在股東會笑言，從電盈（0008）股價反映，電視業務等同免費 。

撇除政治因素，TVB節目似乎也缺乏令人開電視的衝動，但這是今日的事嗎？2015年毛記電視以改編歌曲諷刺時弊打響名堂，2016年舉辦實體「分獎典禮」同樣在社交媒體不斷「洗版」，不少人討論網媒興起和電視沒落。不過時至今日，毛記影響力已不能與當年相比，改歌環節在2017年初完結，近年主攻Talk Show及舞台劇，但似乎仍未找到保持當年影響力的方法，但大台，還是那個大台。

TVB屢被批評工廠式生產節目，但亦反映這是一個穩定的業務模式，劇情重複但簡單易懂，以有限資源填滿周中三線的劇集共2.5小時黃金時間，在合家歡、年長觀眾慣性收視下，保持約20點收視，維持30秒14萬元的廣告費，及後也有海外華人市場發行的收入。劇集製作所需資源更多，ViuTV自製劇集至今不能維持連續播放，TVB至少在劇集上，仍佔有絕對的優勢。

TVB營運模式礙轉型 改革未成功

不過也如同傳統大型企業，營運模式亦影響TVB的轉型能力。是次TVB大刀闊斧更換綜藝高層，請來有成功經歷的曾志偉和王祖藍。結果花了更多開支，只換來差不多的收視，擴大年輕客層的目標不算成功。若單就營運角度，無限輪迴《流行經典50年》應是更佳選項。創作架構由上而下、主事人眷戀歡樂今宵年代、底層人員無從發揮創意，因此營運太多制肘、依靠由上而下的改造，令改革未見成功，與雅虎（Yahoo）的沒落倒有一點相似。

至於初創團隊無疑有相當不確定性，但同時有無限可能性，1967年創出《歡樂今宵》的蔡和平，當年也只有21歲。《自肥》最後導演Mike自言在行走一條特別的路，不太肯定觀眾對節目有什麼的反應，不過一個行業的進步，正是由不少初創推動，他們值得有更多的支持。荷蘭番茄，或者真的能變出叉雞飯。

[李曉佳 財經澡堂]

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