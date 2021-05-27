Dynam: 日本多彈珠機業界結業 伺機收購
文章日期：2021年5月27日 16:58
Dynam （6889）行政人員勝田久男表示，日本彈珠機遊戲館行業去年經過新冠疫情洗禮，有666間遊戲館結束營運，集團將伺機收購，目前雖然未有特定對象，但是他們會物色那些具規模而有足夠分店數目及網絡，營運上與Dynam接近，並且有足夠現金流的遊戲館，作為收購對象。
該集團管理層又指，彈珠機行業在疫情期間處於緩慢復蘇，年紀愈大的客人，再次光顧的比例愈細，這與日本客人恐外出感染病毒、疫苗接種速度緩慢有關，隨著年長人士接種率提高，客人回流情況輕微增加中。勝田久男又補充，他們仍以低投注額彈珠機為主，原因1日圓下注的機器，賺取的毛利率達20%，比4日圓機的18%為高。
勝田久男續指，集團仍是勵駿創建（1680）的投資者，就算後者股權易手，合作關係維持不變。Dynam更自2019年11月已經在勵駿的項目放置設備供遊客玩樂。
至於飛機租賃業務方面，勝田久男強調，他們維持原先預算以3億美元購置20架窄體機的目標不變。目前Dynam已擁有3架飛機放租之中，去年已全面反映在業績報表上。隨著市場更著重降低能源消耗，他們購入新機時會考慮更省油的型號。
記者：陳偉燊
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