該集團管理層又指，彈珠機行業在疫情期間處於緩慢復蘇，年紀愈大的客人，再次光顧的比例愈細，這與日本客人恐外出感染病毒、疫苗接種速度緩慢有關，隨著年長人士接種率提高，客人回流情況輕微增加中。勝田久男又補充，他們仍以低投注額彈珠機為主，原因1日圓下注的機器，賺取的毛利率達20%，比4日圓機的18%為高。

勝田久男續指，集團仍是勵駿創建（1680）的投資者，就算後者股權易手，合作關係維持不變。Dynam更自2019年11月已經在勵駿的項目放置設備供遊客玩樂。

至於飛機租賃業務方面，勝田久男強調，他們維持原先預算以3億美元購置20架窄體機的目標不變。目前Dynam已擁有3架飛機放租之中，去年已全面反映在業績報表上。隨著市場更著重降低能源消耗，他們購入新機時會考慮更省油的型號。

記者：陳偉燊

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

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