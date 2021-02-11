香港4月出口增24.4% 遜預期 逆差318億遠超預期
文章日期：2021年5月27日 16:42
政府統計處公布，4月香港出口按年增長24.4%，低過預期的25.9%，3月為增長26.4%；進口按年增長25.2%，高過預期的24.4%。貿易逆差318億元，多過預期的逆差194億元。
首4個月整體出口貨值按年上升30.8%；進口貨值上升25.5%，貿易逆差991億元。
4月份，輸往亞洲的整體出口貨值上升22.8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度（升168.6%）、菲律賓（升106.6%）、台灣（升35.7%）和越南（升33.1%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升20.5%。另一方面，輸往日本的整體出口貨值則錄得跌幅（跌14.9%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升22.6%）。
政府發言人表示，4月份商品出口按年強勁增長，輸往多個主要市場的出口均見明顯升幅。首四個月合計，商品貿易總額顯著高於2018年同期錄得的高位，反映在外部需求大幅反彈下，貿易活動活躍。
發言人表示，展望未來，環球經濟持續復蘇，在短期內應繼續為香港的出口表現提供支持。然而，疫情變化以及其他風險因素，例如中美關係和地緣政治緊張局勢，仍然值得關注。政府會密切留意相關情況。
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