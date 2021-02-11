首4個月整體出口貨值按年上升30.8%；進口貨值上升25.5%，貿易逆差991億元。

4月份，輸往亞洲的整體出口貨值上升22.8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度（升168.6%）、菲律賓（升106.6%）、台灣（升35.7%）和越南（升33.1%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升20.5%。另一方面，輸往日本的整體出口貨值則錄得跌幅（跌14.9%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升22.6%）。

政府發言人表示，4月份商品出口按年強勁增長，輸往多個主要市場的出口均見明顯升幅。首四個月合計，商品貿易總額顯著高於2018年同期錄得的高位，反映在外部需求大幅反彈下，貿易活動活躍。

發言人表示，展望未來，環球經濟持續復蘇，在短期內應繼續為香港的出口表現提供支持。然而，疫情變化以及其他風險因素，例如中美關係和地緣政治緊張局勢，仍然值得關注。政府會密切留意相關情況。

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