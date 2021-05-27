PrivEX在香港和新加坡設有辦公室，負責北亞和南亞業務，程德昭表示該行在2019年底獲得新加坡金管局發出的認可市場營運商（Recognized Market Operator）牌照，目前系統經已預備好，並已接觸60間銀行和20間基金和資產管理公司。因為疫情影響與銀行會面，以及銀行內部審批參與平台，目前暫有逾10間機構參與平台，較原有預期落後。不過目前平台已有活躍於借貸市場的主要銀行加入，並可帶動其他銀行參加，他預期在7月試推平台後，會有20間機構參與。

平台會參與者收取年費，暫時計劃會免首年年費，另向交易雙方收取交易費，平台目標每宗買賣的貸款金額至少1000萬美元。程德昭表示，平台會採取買賣雙方匿名制度，買家可在平台搜尋可供買賣的貸款和相關財務資料，並在平台向賣方發問和出價，及後亦在接收交易文件，平台亦會提供過去相關貸款人的資料，以及為平台參與者提供交易數據分析。

PrivEX顧問陶懷方表示，2019年亞洲二手貸款交易100億美元，較歐洲和美國市場的700億美元和7000億美元為少，他指亞洲市場較不活躍，因為交易價格不透明，機構參與者較難決定參與交易，過去亞洲銀行亦較傾向持有貸款至到期，不過因為監管對銀行資本要求提升，銀行需要視乎持有貸款是否能合乎利益，近年引入資產管理概念出售貸款，另外去年新冠肺炎出現，銀行亦會出售部分受影響行業的貸款，減低暴露的風險，同時買入其他貸款以平衡行業風險暴露結構。

記者：歐陽偉昉

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

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方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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