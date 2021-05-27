於內地散戶愛用的富途暗盤，京東物流升勢最猛，同一時間，升33.8%，報54元。每手帳賺1364元。於富途盤中，該股最高曾見56.9元。於耀才暗盤，升27%，報51.3元。

公司今早公布配售結果，共獲約136萬人認購，公開發售超購714倍，國際配售超購9.8倍。一手中籤率8%，認購300手才穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計多達2.7萬名，有58人認購「頂頭槌飛」，913.74萬股，每人獲分配150手。按輝立暗盤價計，不計手續費，每人正帳賺約17萬元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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