京東物流暗盤開升三成 每手帳賺1150元
文章日期：2021年5月27日 16:27
京東物流（2618）明日將掛牌，今日暗盤開市已飈升三成至四成不等。該股偏下限定價每股40.36元，截至下午4時20分，於輝立暗盤，京東物流升28.5%，報51.85元。每手100股，每手帳面賺1149元。
於內地散戶愛用的富途暗盤，京東物流升勢最猛，同一時間，升33.8%，報54元。每手帳賺1364元。於富途盤中，該股最高曾見56.9元。於耀才暗盤，升27%，報51.3元。
公司今早公布配售結果，共獲約136萬人認購，公開發售超購714倍，國際配售超購9.8倍。一手中籤率8%，認購300手才穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計多達2.7萬名，有58人認購「頂頭槌飛」，913.74萬股，每人獲分配150手。按輝立暗盤價計，不計手續費，每人正帳賺約17萬元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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