恒指今早低開167點，高位跌8點，低位跌215點，全日高低波幅207點。恒指收市跌52點或0.18%，報29113點，成交金額2505億元，較上日增加52.47%，是2021年4月8日2811.27億元成交後最多；國指跌7點或0.07%，報10848點。恒生科技指數收報8123點，升0.64%。

藍籌25隻升，27隻下跌，3隻無升跌。小米（1810）升3.2%，收報29.05元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點；中行（3988）跌7.59%，收報2.92元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.02%，收報605.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低55點。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）收報13.64元，升8.6%；跌幅最大的是美團（3690）收報271.8元，跌2.79%。

北水南下合計淨流出8.05億元，終止連續11日流入。南水北上合計淨流入146.27億元人民幣，較上日增加60.68%，連續第4日流入，累計流入473.4億元。

部分納入MSCI指數股份表現

康希諾生物（6185）收報336元，升2.07%；華潤萬象（1209）收報45.8元，跌3.98%；恒騰（0136）收報9.14元，跌1.61%；融創服務（1516）收報23.75元，跌3.26%。

午後消息股表現

路透社報道，保安局發信予匯豐和花旗，若與黎智英進行交易或監禁7年。另外，壹傳媒（0282）昨發公告指，黎智英被凍資不影響未償還股東貸款。壹傳媒今早復牌，曾升最多330.11%，是2020年8月11日後最大升幅，今早高見0.8元，是2020年8月12日1.75元後最高。收報0.28元，升50.54%。

其他傳媒股亦升幅收窄，毛記葵涌（1716）收報1.2元，升1.69%；萬華媒體（0426）收報0.174元，跌1.14%。

傳內地查中國恒大（3333）與盛京銀行（2066）逾千億交易。恒大見52周低12.28元，收報12.58元，跌2.48%；盛京收報6.92元，升0.58%。

匯豐（0005）退出美國大眾零售銀行市場，專注發展環球銀行及財富管理服務。匯控創52周高，見49.5元，收報48.95元，跌0.31%。

聯想集團（0992）去年多賺77%，末期股息24港仙。聯想收報9.78元，升1.03%。

財新報道，騰訊被監管機構下令分拆金融相關業務。騰訊收報605.5元，跌2.02%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前，汽車之家（2518）收報150.2元，跌1.25%。

飛魚科技（1022）公布，獲騰訊（0700）增持9000萬股，持股量升至15.24%。飛魚科技收報1.05元，升6.06%；騰訊收報605.5元，跌2.02%。

京東物流（2618）近下限定價。京東（9618）收報284.4元，跌1.11%。

富時羅素將評估小米（1810）納入富時中國50指數資格。另外，小米首季經調整利潤增1.64倍，勝預期。小米收報29.05元，升3.2%。

中國旭陽（1907）配股，配售價5.90元，較上日折讓1.99%，涉及3.5億新股。收報.76元，跌4.3%。

開拓藥業（9939）配股，配售價64.5元，較上日折讓8.8%，涉及1820萬新股，及股東KG Development Limited配售370萬股。收報68元，跌3.8%。

網易（9999）擬分拆Cloud Village主板上市，後者營運網易雲音樂。網易收報182元，升0.83%。

碧桂園（2007）擬出售9800萬股易居企業（2048）股份。碧桂園收報9.84元，跌1.6%；易居企業收報8.25元，跌10.71%。

國際家居零售（1373）公布，旗下子公司日本城與網上購物平台友和香港簽訂戰略性諒解備忘錄。國際家居零售創52周高，見2.97元，收報2.87元，升0.7%。

破頂股表現

醫療醫藥股破頂，包括，昊海生物科技（6826）創上市新高，見85.55元，收報85.5元，升18.59%；康哲藥業（0867）創上市新高，見20.85元，收報20.8元，升7.22%；醫思醫療（2138）創上市新高，見13.36元，收報13.22元，升4.59%；現代牙科（3600）創上市新高，見6.85元，收報6.6元，升18.49%；金斯瑞（1548）創52周高，見28.3元，收報27.75元，升1.46%；石藥集團（1093）創52周高，見12元，收報12元，升2.04%；中國中藥（0570）創52周高，見5.1元，收報5.08元，升1.8%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.36元，收報12.74元，跌0.47%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.56元，收報3.44元，升1.18%。

內需、消費股破頂，包括，世茂服務（0873）創上市新高，見22.15元，收報21.15元，跌1.63%；特步（1368）創上市新高，見8.2元，收報8.18元，升6.93%；百勝中國（9987）創上市新高，見515元，收報514元，升1.58%；申洲國際（2313）創上市新高，見207.6元，收報207.6元，升1.67%；361度（1361）創52周高，見3.4元，收報3.4元，升7.94%；周大福（1929）創52周高，見14.7元，收報14.38元，升1.27%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.67元，收報3.64元，升4%。

燃氣股破頂，包括，華潤燃氣（1193）創上市新高，見48.4元，收報48.4元，升2.98%；中華煤氣（0003）創52周高，見13.7元，收報13.64元，跌0.15%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.56元，收報8.43元，升0.48%。

其他破頂股包括，招商銀行（3968）創上市新高，見72.05元，收報70.45元，跌1.61%。

破底股方面

破底股包括，聯康生物（0690）見52周低0.094元，收報0.099元，升1.02%。

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