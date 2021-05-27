摩根士丹利據報計劃關閉印尼在岸股票交易業務
文章日期：2021年5月27日 16:16
摩根士丹利發聲明表示，計劃關閉印尼的在岸機構股票交易業務。
聲明指，大摩擬暫停在印尼的在岸經紀交易活動。該行將繼續與當地合資格的經紀合作伙伴，為全球客戶提供進入印尼股市的機會。
外電引述知情人士透露，該計劃將導致約10個工作職位流失。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
路透社：保安局發信予匯豐和花旗 若與黎智英進行交易或監禁7年
匯豐：退出美國大眾零售銀行市場 專注發展環球銀行及財富管理服務
恒指29000點爭持 半日跌87點 科指升0.26% 北水半日淨流出2.2億元