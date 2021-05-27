商湯科技據報計劃最快年底前來港上市
文章日期：2021年5月27日 14:55
路透旗下《IFR》報道，總部位於香港的人工智能（AI）「獨角獸」商湯科技（SenseTime）計劃最快年底前來港上市，同時亦會繼續推動在A股上市。
據報，商湯科技最近就來港上市與內部及外部人士進行了討論，消息人士指，該公司對在香港及上海兩地上市持開放態度，但目前未知會否兩地同時上市。
報道指，軟銀、淡馬錫、阿里（9988）及高通均有份投資商湯科技，去年7月公司據報正尋求15億美元融資，當時估值約為100億美元。今年1月有內媒報道，商湯科技新一輪融資時估值已達120億美元。商湯科技發言人拒絕評論。
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