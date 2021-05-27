在岸及離岸人民幣升值均穿6.38 創逾3年最強
文章日期：2021年5月27日 14:51
人民幣午後轉強，在岸及離岸價均升穿6.38，齊創逾3年最強。
在岸人民幣曾升值最多0.17%，升值至6.3797元，是2018年5月24日6.3745元後最強。暫連續升值6日，累計升值0.0549元。對上一次連續升值6日是2021年4月19日。
離岸人民幣曾升值最多0.14%，升值至6.3724元，是2018年5月24日6.3723元後最強。暫連續升值2日，累計升值0.037元。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
路透社：保安局發信予匯豐和花旗 若與黎智英進行交易或監禁7年
匯豐：退出美國大眾零售銀行市場 專注發展環球銀行及財富管理服務
恒指29000點爭持 半日跌87點 科指升0.26% 北水半日淨流出2.2億元
全球搶「芯」 傳Tesla考慮收購晶圓代工廠以解決晶片短缺問題
美國稱中美會談是「坦率交流」 戴琪向劉鶴提出一些「關切問題」
拜登當選後 中美貿易代表首次通話 彭博社：中方強調撤銷加徵關稅