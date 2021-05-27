報道指，信件是在政府宣布凍結黎智英於壹傳媒（0282）的股權及3間公司的本地賬戶後發出。

報道引述黎智英財務顧問稱，相關賬戶涉及的金額相對較少，但代表了在香港負責管理黎智英私人財富的銀行管理層，與全球銀行關係網絡中斷。

報道中，三名高級私人銀行家和三名律師指，是首次將國安法擴大到銀行的精英階層，為客戶和銀行高層帶來風險。目前相關人士正尋求銀行家和律師的指導，以探討如何應對凍結問題，以及凍結措施對迄今為止通過香港管理的離岸資產和銀行關係的影響。

根據信中表示，黎智英及銀行有權在法庭上對該通知提出異議，該通知將於2023年5月到期。

保安局回應路透查詢指，由於正在進行司法訴訟，因此不宜透露操作細節。花旗銀行駐香港發言人表示，該銀行未對個人賬戶發表評論。

匯豐銀行在香港的女發言人也拒絕置評。信中還列出了華僑永亨銀行，但拒絕置評。

壹傳媒升幅收窄，現報0.28元，升50%。

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