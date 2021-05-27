中國銀保監會正在調查兩者之間逾1000億元人民幣的交易。據報，盛京銀行持有大量由中國恒大發行的債券，惟報道沒有提及消息來源。恒大、盛京銀行和中國銀保監會皆未就報道作出回應。

隨著監管機構遏制房地產行業的槓桿率，恒大試圖在未來兩年內將其負債減少大約一半，但截至去年底，雖然恒大信用狀況改善，但仍然違反「三道紅線」的標準。

事實上，盛京銀行與中國恒大及其「鋤DEE會」好友的淵源甚深，中國恒大最早在2016年2月底披露開始掃入盛京銀行H股股份，並一舉持有5.59%，涉資38.916億元﹔其後在同年4月底再以近100.2億向盛京的五名內資股股東收購持股，令持股躍升至27.24%。而值得留意的是，恒大主席許家印的「鋤DEE會」好友、有「重慶李嘉誠」之稱的中渝（1224）大股東張松橋亦於2016年及2017年多次增持盛京﹔另一友好百仕達大股東之一、眾安在綫（6060）董事長歐亞平亦在2017年中開始在盛京掃貨早恒大一步。

在2016年5月，恒大又向同是「鋤DEE會」好友、「大劉」劉鑾雄旗下的華置（0127）割愛，以每股12元、總價69.3億元向華置出售部分股份，令持股量減少。其後華置再向大劉太太陳凱韻售股。

不過其後在2019年中盛京再施財技，以溢價向恒大配售22億內資股，被外間視為恒大向盛京輸血，涉資達150億元。

盛京又同時向有「仙股大王」之稱的孫粗洪、 維他奶（0345）羅氏家族成員、股壇名人莊友堅太太羅琪茵，分別配發4億股H股，每股約6.82港元，總共籌資超過200億元。

在2020年盛京年報，恒大仍持有盛京權益36.4%﹔陳凱韻則在2020年初出售9000萬盛京H股，去年初持股由8.42%降至4.57%，無需再披露持股。同日，張松橋則買入9000萬盛京H股，持股由10.02%升至13.87%。至於其餘「鋤DEE會」友好包括周大福代理人在截至2019年底則持有7.67%。

恒大現跌4.6%，報12.3元。

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