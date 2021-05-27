李嘉誠完成兩劑疫苗接種 感謝稱「不疫樂乎，阿彌陀佛﹗」
文章日期：2021年5月27日 12:42
好多人對於打疫苗仲「十五十六」，不過本港首富、長和系創辦人李嘉誠原來早係月初已經完成晒兩劑疫苗的接種。李嘉誠基金會在社交媒體發文，指「李先生已完成接種疫苗，抗體指數讓醫生滿意，他感謝大家關心：『不疫樂乎，阿彌陀佛﹗』」，仲加了hashtag「不疫樂乎」呢。
據基金會的圖片顯示，李嘉誠係養和醫院接種「復必泰」疫苗，第一針在4月16日完成，第二針則在5月7日完成。而早前在股東會上，李嘉誠次子、電訊盈科 （0008） 主席李澤楷亦在股東大會上透露自己已接種兩劑疫苗一段時間。至於長子李澤鉅，由於是港區人大政協，或於年初已於接種疫苗。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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