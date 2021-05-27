好多人對於打疫苗仲「十五十六」，不過本港首富、長和系創辦人李嘉誠原來早係月初已經完成晒兩劑疫苗的接種。李嘉誠基金會在社交媒體發文，指「李先生已完成接種疫苗，抗體指數讓醫生滿意，他感謝大家關心：『不疫樂乎，阿彌陀佛﹗』」，仲加了hashtag「不疫樂乎」呢。