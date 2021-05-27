匯豐指，美國將繼續作為該行環球財富及私人銀行客戶的主要財富市場及投資地點，尤其是亞洲財富策略的一部分，該行將繼續全力支援在美國的亞洲客戶，而所有環球銀行客戶可享的服務將維持不變。

匯豐財富管理及個人銀行業務亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）表示：「美國市場對於匯豐亞洲業務發展，尤其是成為亞洲首屈一指的財富管理機構，扮演著重要的角色。重新制定的美國發展策略將有助我們更有效去滿足客戶各方面的環球理財需要，包括國際教育、海外置業、資產配置、海外工作、移居及業務拓展等。同時，我們可協助越來越多居住在美國的亞洲客戶，尤其海外華人及印度人士，把握其原居地及亞洲的機遇」。

匯豐指，將繼續為匯豐環球銀行客戶提供全面的美國服務，包括由專責的財務顧問團隊，繼續提供一系列多元化財富管理服務，包括資產配置方案、退休方案，以及離岸產品；匯豐卓越理財及以上分層的客戶將繼續享有全面銀行服務；為客戶提供環球轉賬及環球賬戶戶口總覽，並加入「Global Money」轉賬服務，客戶可隨時即時轉賬至美國的親友；及按揭服務。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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