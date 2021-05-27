【有片：選股王】大市反覆宜選強勢股 特步屢創新高可小注
文章日期：2021年5月27日 12:21
恒指跌87點，收報29078點，成交金額923億元。美股高位牛皮，今早亞太區股市普遍下跌，中港股市偏好，但A股衝高回落，白酒股強勢，茅台一度升破2300元。港股個別發展，板塊輪動快速，昨日反彈的濠賭股、汽車股都見回吐，連日反彈的美團（3690）一度大跌5%。
小米（1810）首季績優，股價先升後回順，收報元28.7升2%。比亞迪電子（0285）進軍電子煙代工，昨日大漲後今早先升後收窄，思摩爾（6969）則反彈約3%。
市況反覆，投資者對於押注大市破頂展升浪的信心也有待增強，現在要麼精於交易低買高賣，否則還是選一些能反覆創新高的股份為佳。在消費領域中，現在最強勢的有周大福（1929）和特步（1368）。前者今年復蘇勢頭強勁，但也可能受到今日收市後納入MSCI香港指數有關。後者則有天風證券唱好，指現時行業市盈率超過40倍，即使特步稍為折讓僅38倍，目標價也可達11.44元。
對於研究報告不用太認真，但特步走勢持續上升確是事實，今早又再創出歷史新高。在當前反覆的市況中，不妨小注搭一轉順風車。
張兆聰