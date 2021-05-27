據陸金所香港的新聞稿指，是次送贈的8厘年利率息率收益券，如將該收益券用於iBond認購，每位客戶最多1手iBond可參與此優惠，意味客戶除可享港府提供的 2 厘最低息率保證外，最多更可獲得約400元的額外補貼收益。同時，新客戶在認購時可享多達「7免」優惠，包括豁免認購手續費、首 6 個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費；及200元電子超市現金券。

而陸金所香港現有客戶如在活動期內增值滿2萬元以上，亦可獲贈2%息率收益券。陸金所指，目前環球市場憂慮通脹升溫，特區政府適時發行新一輪iBond，公司全力支持，再度推出上述優惠，與大家一起穩渡目前通脹危機。

此外，在是次的iBond Plus 活動期內，陸金所香港平台客戶每成功邀請一名香港地區新客戶註冊，且客戶自行完成開戶即有機會額外獲得總計300現金券，包括200元電子超市現金券及100元投資現金券。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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