期內，集團收入錄607.42億元，按年增加20%，升幅創9年最大，主要。得益於三個業務集團 利潤的持續增長以及成功實施智能轉型戰略。毛利97.68億元，按年增加17%；毛利率16.1%，按年跌0.4個百分點，主要由於移動業務集團在第一季度受新冠肺炎疫情影響，令貨運成本上升且利潤率下降。

聯想同時披露第四季度業績，股東應佔溢利錄2.6億元，按年大增512%，每股盈利2.19美仙。收入錄156.3億元，按年增加48%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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