恒指29000點爭持 半日跌87點 科指升0.26% 北水半日淨流出2.2億元
文章日期：2021年5月27日 12:11
恒指29000點爭持，今早低開167點後，曾跌最多215點低見28950點，其後跌幅一度收窄至8點，重回關口之上，高見29157點，半日高低波幅207點。
恒指半日跌87點或0.3%，報29078點，成交金額923億元；國指跌45點或0.41%，報10810點。恒生科技指數收報8093點，升0.26%。
藍籌25隻升，21隻下跌，9隻無升跌。舜宇（2382）升3.25%，收報197.2元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）升1.95%，收報28.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；中行（3988）跌6.65%，收報2.95元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.1%，收報605元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。
恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.5元，升6.88%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報29.6元，跌3.74%。
北水南下合計淨流出2.29億元，終止連續11日流入，南水北上合計淨流入80.16億元人民幣，較上日減少11.94%，連續第4日流入，累計流入407.29億元。
財新稱，騰訊（0700）被監管機構下令分拆金融相關業務，騰訊收報605元，跌2.1%。
匯控（0005）將退出美國零售銀行業務，並會把重點聚焦財富管理和國際銀行業務。匯控創52周高，見49.5元，收報49.25元，升0.31%。
中車時代電氣（3898）公布，預計中期純利最多增16%。半日收報37.6元，升0.94%。
多間公司公布業績，績前表現如下，聯想（0992）收報9.67元，跌0.1%；汽車之家（2518）收報150.1元，跌1.31%。
飛魚科技（1022）公布，獲騰訊增持9000萬股，持股量升至15.24%。飛魚科技（1022）收報1.12元，升13.13%；騰訊收報605元，跌2.1%。
京東物流（2618）近下限定價。京東（9618）收報285元，跌0.9%；順豐房託（2191）收報4.35元，跌0.68%。
富時羅素將評估小米（1810）納入富時中國50指數資格。另外，小米首季經調整利潤增1.64倍，勝預期。小米收報28.7元，升1.95%。
壹傳媒（0282）發公告指，手頭資金夠營運18個月，黎智英被凍資不影響未償還股東貸款。壹傳媒收報0.365元，升96.24%。其他傳媒股表現，毛記葵涌（1716）收報1.2元，升1.69%；萬華媒體（0426）收報0.188元，升6.82%。
中國旭陽（1907）配股，配售價5.90元，較上日折讓1.99%，涉及3.5億新股。半日收報5.66元，跌5.9%。
開拓藥業（9939）配股，配售價64.5元，較上日折讓8.8%，涉及1820萬新股，及股東KG Development Limited配售370萬股。半日收報68.7元，跌2.8%。
網易（9999）擬分拆Cloud Village主板上市，後者營運網易雲音樂。收報182.7元，升1.22%。
碧桂園（2007）擬出售9800萬股易居企業（2048）股份。碧桂園（2007）收報9.8元，跌2%；易居企業（2048）收報8.17元，跌11.58%。
國際家居零售（1373）公布，旗下子公司日本城與網上購物平台友和香港簽訂戰略性諒解備忘錄。國際家居零售創52周高，見2.97元，收報2.93元，升2.81%。
破頂股表現
醫療醫藥股破頂，包括，現代牙科（3600）創上市新高，見6.37元，收報6.3元，升13.11%；金斯瑞（1548）創52周高，見28.3元，收報27.1元，跌0.91%；石藥集團（1093）創52周高，見11.96元，收報11.82元，升0.51%；中國中藥（0570）創52周高，見5.1元，收報5.07元，升1.6%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.36元，收報12.54元，跌2.03%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.56元，收報3.4元，無升跌；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.06元，收報7.75元，升3.33%。
內需、消費股破頂，包括，世茂服務（0873）創上市新高，見22.15元，收報21.8元，升1.4%；特步（1368）創上市新高，見8.09元，收報8.02元，升4.84%；百勝中國（9987）創上市新高，見514.5元，收報513.5元，升1.48%；周大福（1929）創52周高，見14.7元，收報14.48元，升1.97%。
其他破頂股包括，招商銀行（3968）創上市新高，見72.05元，收報70.25元，跌1.89%；中華煤氣（0003）創52周高，見13.7元，收報13.64元，跌0.15%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.56元，收報8.38元，跌0.12%。
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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