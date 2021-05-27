財新：騰訊被監管機構下令分拆金融相關業務 半日跌2.1%
文章日期：2021年5月27日 12:01
《財新》引述數個消息指出，騰訊（0700）被監管機構下令分拆金融相關業務，組成金融控股公司以便監管，不過監管部門未明確說明騰訊需要向新公司注入哪些金融業務，將等待公司提交計劃案後再告知詳情。
中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局在4月底曾經約談13家金融科技平台，當中包括騰訊、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所等。報道指，約談當天，參會的騰訊有關人士被單獨留下來，由監管當局進一步「窗口指導」。
目前騰訊金融業務包含手機支付、貸款、保險等。
騰訊半日收報605元，跌2.1%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
全球搶「芯」 傳Tesla考慮收購晶圓代工廠以解決晶片短缺問題
美國稱中美會談是「坦率交流」 戴琪向劉鶴提出一些「關切問題」
拜登當選後 中美貿易代表首次通話 彭博社：中方強調撤銷加徵關稅
美印太事務官員：美中將進入激烈競爭期 需為亞洲提供積極經濟前景
恒指低開167點 壹傳媒升1.4倍 毛記跟升14% 飛魚科技升14%
港股ADR跌114點 美期、日韓股市向下 聯想、汽車之家業績
京東物流IPO近下限40.36元定價 一手中籤率8% 超購714倍