全球「芯荒」問題仍未解決，不少企業各出其招冀確保晶片供應。英國《金融時報》報道，美國電動車大廠特斯拉 (Tesla)計劃採取預先付款的方式來購買晶片，以保障晶片供應充足。此外，Tesla亦與台灣、韓國及美國的供應鏈進行討論，以確保晶片供應穩定。另有消息指，Tesla考慮購買一家工廠，以應付「芯荒」問題。