全球搶「芯」 傳Tesla考慮收購晶圓代工廠以解決晶片短缺問題
文章日期：2021年5月27日 11:23
全球「芯荒」問題仍未解決，不少企業各出其招冀確保晶片供應。英國《金融時報》報道，美國電動車大廠特斯拉 (Tesla)計劃採取預先付款的方式來購買晶片，以保障晶片供應充足。此外，Tesla亦與台灣、韓國及美國的供應鏈進行討論，以確保晶片供應穩定。另有消息指，Tesla考慮購買一家工廠，以應付「芯荒」問題。
惟報道指出，Tesla對直接購買買晶圓代工廠的決定仍處於初步階段，主要考慮到高昂的成本問題，加上晶圓代工是全球搶手產業之一，要達成收購協議相當困難，收購的代價亦頗高。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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