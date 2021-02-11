港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌
文章日期：2021年5月27日 11:19
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.16點子至0.08286%。
港元現報7.7614元升值9點子，曾貶值最多11點子，報7.7634元，亦曾升值最多10點子，報7.7613元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.24點子至0.0356%；1星期HIBOR跌0.13點子至0.05518%；2星期HIBOR跌0.16點子至0.06321%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.17179%；6個月期HIBOR跌1.84點子至0.28321%；12個月期HIBOR跌1.88點子至0.41482%。
美元指數現報90.088升值0.046點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報0.09%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0071%，終止連續2日擴闊，利差是2021年5月25日後最低，當日差距為-0.0071%。
對上一次終止連續2日擴闊，是2021年5月24日，當日利差報-0.0078%。
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