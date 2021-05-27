美國稱此次會談是一次「坦率交流」，戴琪提到拜登政府「以工人為中心的貿易政策，以及她正在進行的美中貿易關係評估」的「指導原則」。戴琪還向劉鶴提出了一些「關切問題」，戴琪還表示她對未來與劉鶴的會談抱有期待。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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