美國稱中美會談是「坦率交流」 戴琪向劉鶴提出一些「關切問題」
文章日期：2021年5月27日 11:00
美國表示，美國貿易代表戴琪與中國國務院副總理劉鶴進行了初步線上會晤，討論了美中貿易關係的重要性。
美國稱此次會談是一次「坦率交流」，戴琪提到拜登政府「以工人為中心的貿易政策，以及她正在進行的美中貿易關係評估」的「指導原則」。戴琪還向劉鶴提出了一些「關切問題」，戴琪還表示她對未來與劉鶴的會談抱有期待。
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