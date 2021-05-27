內地4月份工業利潤按年增57%
文章日期：2021年5月27日 10:33
內地國統局公佈，4月份全國規模以上工業企業實現利潤總額7686億元人民幣，按年升57%，3月時公佈的為按年增長92.3%至7112億元。 1至4月份全國規模以上工業企業利潤按年增長106.1%至2.59萬億元。
國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，今年以來，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展成果進一步鞏固，市場需求持續恢復，工業企業生產經營穩中向好，利潤總額繼續保持較快增長，企業質量效益不斷提升。
總體來看，1—4月份工業企業效益狀況保持平穩較快恢復態勢，但也要看到，國外疫情和國際環境錯綜複雜，工業經濟穩定恢復的基礎還不牢固，企業效益改善仍不平衡，尤其是部分消費品行業盈利狀況尚未恢復到疫情發生前水平；加之大宗商品價格高位運行，加大中下游行業生產經營壓力。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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