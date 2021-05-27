國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，今年以來，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展成果進一步鞏固，市場需求持續恢復，工業企業生產經營穩中向好，利潤總額繼續保持較快增長，企業質量效益不斷提升。

總體來看，1—4月份工業企業效益狀況保持平穩較快恢復態勢，但也要看到，國外疫情和國際環境錯綜複雜，工業經濟穩定恢復的基礎還不牢固，企業效益改善仍不平衡，尤其是部分消費品行業盈利狀況尚未恢復到疫情發生前水平；加之大宗商品價格高位運行，加大中下游行業生產經營壓力。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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