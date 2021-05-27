《讀賣新聞》周四引述多位日本政府人士的消息報道指稱，這將是領導人首次在聲明中提及台灣，所用措辭將會與上個月日本首相菅義偉與美國總統拜登舉行會晤後發布的聲明類似。上次的聲明遭到了北京方面的抨擊。

菅義偉將於周四通過視頻會議與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行會晤，上述聲明料會在會晤後發布。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

拜登當選後 中美貿易代表首次通話 彭博社：中方強調撤銷加徵關稅

匯控將退出美國零售銀行業務

美印太事務官員：美中將進入激烈競爭期 需為亞洲提供積極經濟前景

中車時代電氣：預計中期純利最多增16%

美國司法部據報就Archegos爆倉案啟動調查

滬深三大指數個別走 深證成指一枝獨秀

恒指低開167點 壹傳媒升1.4倍 毛記跟升14% 飛魚科技升14%

港股ADR跌114點 美期、日韓股市向下 聯想、汽車之家業績

飛魚科技：騰訊增持9000萬股 持股量升至15.24%

京東物流IPO近下限40.36元定價 一手中籤率8% 超購714倍

提早加息擔憂情緒緩解 美股向上 道指升10點