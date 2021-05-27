傳日本歐盟將發表聯合聲明呼籲台海和平 或將惹怒中國
文章日期：2021年5月27日 10:23
《讀賣新聞》報導，日本和歐盟領導人將會在一份聯合聲明中提及台灣海峽和平與穩定的重要性。彭博社引述報道時稱，按上次美日聲明後情況，此舉或將惹怒中國。
《讀賣新聞》周四引述多位日本政府人士的消息報道指稱，這將是領導人首次在聲明中提及台灣，所用措辭將會與上個月日本首相菅義偉與美國總統拜登舉行會晤後發布的聲明類似。上次的聲明遭到了北京方面的抨擊。
菅義偉將於周四通過視頻會議與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行會晤，上述聲明料會在會晤後發布。
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