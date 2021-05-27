匯控將退出美國零售銀行業務
文章日期：2021年5月27日 10:08
外電報道，匯控（0005）將退出美國零售銀行業務，並會把重點聚焦財富管理和國際銀行業務，尤其在亞洲。
匯控表示，目前尚待監管部門批准，預計相關交易稅前成本為1億美元（約7.8億港元），不會帶來重大收益或虧損。
匯豐目前在美國擁有148間分行，其中有80間東海岸分行將售予美國上市的Citizens Financial Group，另會保留20個至25個國際財富中心，以吸引核心國際客戶使用，餘下的分行則會關閉。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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