匯控表示，目前尚待監管部門批准，預計相關交易稅前成本為1億美元（約7.8億港元），不會帶來重大收益或虧損。

匯豐目前在美國擁有148間分行，其中有80間東海岸分行將售予美國上市的Citizens Financial Group，另會保留20個至25個國際財富中心，以吸引核心國際客戶使用，餘下的分行則會關閉。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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