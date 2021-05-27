Campbell稱，國家主席習近平治下的中國政策在很大程度上是美國政策轉變的原因，他提到中國與印度邊界的軍事衝突，針對澳大利亞的「經濟運動」以及中國「戰狼」外交的興起。他表示，中國的行為象徵著朝著「強權或硬實力」的轉變，這「預示著中國決心扮演更加強硬的角色」。

Campbell稱，中國國家主席習近平是美中關係新策的關鍵所在。他形容習近平「思想深刻，但不露聲色」，且「對經濟學並不太感興趣」。

Campbell稱，與更加強硬的中國接觸的最佳方式是與盟友、伙伴和朋友一道合作，最好的對華政策就是好的亞洲政策。美國需要消除對該國在亞洲影響力下降的擔憂，還需要為亞洲提供「積極的經濟前景」。「實際上，我們是首次將戰略重點、經濟利益、軍事力量更多地轉向印度太平洋地區」。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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