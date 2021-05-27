中車時代電氣：預計中期純利最多增16%
文章日期：2021年5月27日 09:46
中車時代電氣（3898）公布，A股招股書中披露截至2021年6月底止6個月的預計財務資料，預計純利為6.8億元至8億元人民幣(下同)按年跌1.18%至增加16.25%。
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為5.1億元至6.3億元，按年增長約1.24%至25.06%。
預計可實現營業收入約為51.9億元至56億元，與上一年度同期相比變動比例約為-6.82%至0.54%。
公司指，預計財務資料為公司初步測算的結果，未經公司的核數師審核或審閱，不代表公司最終可實現營業收入及淨利潤，亦不構成公司的盈利預測或業績承諾。
中車時代電氣現報37.2元，跌0.1%。
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