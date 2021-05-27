扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為5.1億元至6.3億元，按年增長約1.24%至25.06%。

預計可實現營業收入約為51.9億元至56億元，與上一年度同期相比變動比例約為-6.82%至0.54%。

公司指，預計財務資料為公司初步測算的結果，未經公司的核數師審核或審閱，不代表公司最終可實現營業收入及淨利潤，亦不構成公司的盈利預測或業績承諾。

中車時代電氣現報37.2元，跌0.1%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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