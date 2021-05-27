美國司法部據報就Archegos爆倉案啟動調查
文章日期：2021年5月27日 09:41
今年3月，今年3月韓裔基金經理Bill Hwang旗下基金Archegos Capital Management遭斬倉，事件令環球股市震盪。《彭博》引述知情人士報道，曼哈頓的聯邦檢察官向至少一些與Archegos Capital有業務關聯的銀行發出了訊息提供要求，目前尚不清楚當局正在調查哪些潛在違規行為或實體，檢察官發言人不予置評，Archegos發言人亦未就報道作出回應。
因Archegos對ViacomCBS等股票進行了大規模、高槓桿押注，而又在市況惡化時無法滿足追加保證金的要求，眾銀行爭相拋售Archegos Capital的持倉，導致包括瑞信、野村和摩根士丹利在內的銀行蒙受損失。
此前有知情人士透露，美國證券交易委員會(SEC) 3月份對Hwang展開了初步調查。另有知情人士指，在英國，審慎監管局一直在要求瑞信、野村和瑞銀等機構交出它們向Archegos放貸的訊息。
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