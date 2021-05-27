因Archegos對ViacomCBS等股票進行了大規模、高槓桿押注，而又在市況惡化時無法滿足追加保證金的要求，眾銀行爭相拋售Archegos Capital的持倉，導致包括瑞信、野村和摩根士丹利在內的銀行蒙受損失。

此前有知情人士透露，美國證券交易委員會(SEC) 3月份對Hwang展開了初步調查。另有知情人士指，在英國，審慎監管局一直在要求瑞信、野村和瑞銀等機構交出它們向Archegos放貸的訊息。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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