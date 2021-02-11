恒指低開167點 壹傳媒升1.4倍 毛記跟升14% 飛魚科技升14%
文章日期：2021年5月27日 09:27
恒指今早低開167點或0.58%，報28998點，成交金額61億元；國指今早低開42點或0.4%，報10812點。恒生科技指數開市報8082點，升0.12%。
藍籌6隻升，38隻下跌，11隻無升跌。小米（1810）升4.26%，報29.35元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點；中行（3988）跌7.28%，報2.93元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。
恒生科技指數成份股8隻升，14隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報29.35元，升4.26%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）開市報12.3元，跌2.07%。
多間公司公布業績，績前表現如下，聯想（0992）開市報9.68元，無升跌；汽車之家（2518）開市報152.1元，無升跌。
飛魚科技（1022）公布，獲騰訊（0700）增持9000萬股，持股量升至15.24%。飛魚科技開市報1.13元，升14.14%；騰訊（0700）開市報610元，跌1.29%。
京東物流（2618）近下限定價。京東（9618）開市報285元，跌0.9%。
富時羅素將評估小米（1810）納入富時中國50指數資格。另外，小米首季經調整利潤增1.64倍，勝預期。小米開市報29.35元，升4.26%。
壹傳媒（0282）發公告指，手頭資金夠營運18個月，黎智英被凍資不影響未償還股東貸款。開市報0.45元，升141.94%。毛記葵涌（1716）跟升，開市報1.35元，升14.41%。
中國旭陽（1907）配股，配售價5.90元，較上日折讓1.99%，涉及3.5億新股。開市報6.02元，無升跌。
開拓藥業（9939）配股，配售價64.5元，較上日折讓8.8%，涉及1820萬新股，及股東KG Development Limited配售370萬股。開市報68元，跌3.8%。
網易（9999）擬分拆Cloud Village主板上市，後者營運網易雲音樂。開市報181.1元，升0.33%。
碧桂園（2007）擬出售9800萬股易居企業（2048）股份。碧桂園開市報9.96元，跌0.4%；易居開市報8.4元，跌9.09%。
國際家居零售（1373）公布，旗下子公司日本城與網上購物平台友和香港簽訂戰略性諒解備忘錄。開市報2.95元，升3.5%，創52周高。
破頂股表現
破頂股包括，百勝中國（9987）創上市新高，見509元，開市報509元，升0.59%；置富（0778）創52周高，見8.33元，開市報8.33元，無升跌。