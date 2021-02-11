道期跌0.05%，標期跌0.03%，納期升0.03%。日股現跌0.54%，韓股現跌0.18%，澳股現升0.05%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，聯想（0992）、汽車之家（2518）等。

飛魚科技（1022）公布，獲騰訊（0700）增持9000萬股，持股量升至15.24%。

京東物流（2618）近下限定價。留意京東（9618）。

富時羅素將評估小米（1810）納入富時中國50指數資格。另外，小米首季經調整利潤增1.64倍，勝預期。

壹傳媒（0282）發公告指，手頭資金夠營運18個月，黎智英被凍資不影響未償還股東貸款。

中國旭陽（1907）配股，配售價5.90元，較上日折讓1.99%，涉及3.5億新股。

開拓藥業（9939）配股，配售價64.5元，較上日折讓8.8%，涉及1820萬新股，及股東KG Development Limited配售370萬股。

網易（9999）擬分拆Cloud Village主板上市，後者營運網易雲音樂。

碧桂園（2007）擬出售9800萬股易居企業（2048）股份。

國際家居零售（1373）公布，旗下子公司日本城與網上購物平台友和香港簽訂戰略性諒解備忘錄。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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