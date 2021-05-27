市場對聯儲會可能早於預期加息的擔憂情緒緩解，與經濟廣泛重啟題材相關的股票領漲，科技股變化不大。另一方面，聯儲局逆回購工具使用規模連續七天激增，續創紀錄第三高，美銀策略師稱，若聯儲局不採取行動，短期利率勢將面臨下行壓力並一直持續到明年。