提早加息擔憂情緒緩解 美股向上 道指升10點
文章日期：2021年5月27日 08:15
市場對聯儲會可能早於預期加息的擔憂情緒緩解，與經濟廣泛重啟題材相關的股票領漲，科技股變化不大。另一方面，聯儲局逆回購工具使用規模連續七天激增，續創紀錄第三高，美銀策略師稱，若聯儲局不採取行動，短期利率勢將面臨下行壓力並一直持續到明年。
道瓊斯工業平均指數收漲10點，升幅0.04%，報34323點。標普500指數收漲7點，升幅0.19%，報4195點。納斯達克綜合指數收漲80點，或0.6%，報13738點。
高盛升0.79%，報367.4美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻19點，而Amgen跌1.43%，報238.55元，拖低道指22點。
科技股方面，蘋果收市報126.85元，跌0.03%，谷歌母公司Alphabet收市報2380.31元，升0.73%，亞馬遜收市報3265.16元，升0.18%，Facebook收市報327.66元，跌0.03%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.01%，報445點。德國DAX指數收跌0.1%，報15450點；法國CAC 40指數漲0.03%，報6391點；英國富時100指數收跌0.05%，報7026點。