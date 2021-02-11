TVB與李寶安簽協議顧問費1年755萬 高過任行政總裁薪酬
文章日期：2021年5月26日 21:38
電視廣播（0511）（TVB）公布，原執行董事兼行政總裁李寶安收於明日退休，今天並與李寶安簽署諮詢協議，由6月15日起生效至明年6月14日止，李氏據此向TVB提供策略意見及行業專業知識，並確保其職責有序及順利過渡。
李氏據此收取每月服務費逾57.2萬元，全年達686.4萬元，並且可以在協議期滿後，獲總服務費10%之花紅，即逾68.6萬元。李寶安據此獲得755.16萬元，這比他在2020年度撇除董事袍金、退休金及以股份支付為報酬外總值達711.8萬元的薪金和福利為高。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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