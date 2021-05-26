亞馬遜84.5億美元收購美高梅電影公司
文章日期：2021年5月26日 21:06
亞馬遜正式宣布，斥84.5億美元（約659.1億港元）收購荷里活著名電影公司美高梅，是亞馬遜自2017年以137億美元收購Whole Foods以後的第二大規模收購。
亞馬遜表示，希望利用美高梅悠久的電影製作歷史以及涵蓋4000部電影和1.7萬部電視節目的廣泛資料庫，去豐富其Prime Video服務，提升市場競爭力，與Netflix及迪士尼等抗衡。
美高梅早於2010年已申請破產，目前股權由一批私募基金持有。過去數年，美高梅一直希望覓得投資者。其手上除了著名的《占士邦》系列外，還有《洛奇》、《律政俏佳人》等知名電影，也有一個製片場，製作電視節目。
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方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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