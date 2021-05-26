亞馬遜表示，希望利用美高梅悠久的電影製作歷史以及涵蓋4000部電影和1.7萬部電視節目的廣泛資料庫，去豐富其Prime Video服務，提升市場競爭力，與Netflix及迪士尼等抗衡。

美高梅早於2010年已申請破產，目前股權由一批私募基金持有。過去數年，美高梅一直希望覓得投資者。其手上除了著名的《占士邦》系列外，還有《洛奇》、《律政俏佳人》等知名電影，也有一個製片場，製作電視節目。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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