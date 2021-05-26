針對近期大宗商品價格上升對原材料成本的影響，會議亦提出要幫助中小企應對上游原材料漲價影響，利用市場化辦法引導供應鏈上下游穩定原材料供應，做好保供穩價，打擊囤積居奇、哄抬價格。

另外，會議督促要引導平台降低過高收費、抽成及新商戶佣金和推介費比例，嚴格落實公平競爭審查制度；推進反壟斷、反不正當競爭執法，查處具有優勢地位的企業為搶佔市場份額而進行惡意補貼、低價傾銷等。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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