國務院研縮短匯票承兌期限 助企業應付原材料漲價
文章日期：2021年5月26日 20:59
中國總理李克強今日舉行國務院常務會議，提出要增加支持中小企的普惠金融力度，包括引導擴大信用貸款、首貸、中長期貸款、無還本續貸業務規模，推廣隨借隨還貸款，並研究將商業匯票承兌期限由1年縮短至6個月，減輕企業佔款壓力。
針對近期大宗商品價格上升對原材料成本的影響，會議亦提出要幫助中小企應對上游原材料漲價影響，利用市場化辦法引導供應鏈上下游穩定原材料供應，做好保供穩價，打擊囤積居奇、哄抬價格。
另外，會議督促要引導平台降低過高收費、抽成及新商戶佣金和推介費比例，嚴格落實公平競爭審查制度；推進反壟斷、反不正當競爭執法，查處具有優勢地位的企業為搶佔市場份額而進行惡意補貼、低價傾銷等。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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