富時羅素將評估小米納入富時中國50指數資格
文章日期：2021年5月26日 19:46
全球指數公司富時羅素（FTSE Russell）公布，小米集團（1810）將被評估是否合乎資格納入富時中國50指數。富時中國指數系列今年6月的季度審查結果，預定6月2日公布。
美國國防部今年1月將小米在內的9家中資企業列為涉嫌與中國軍方擁有或控制的中國企業清單。美國哥倫比亞特區地方法院美東時間昨日（25日）頒發了最終判決，解除了美國國防部對於小米公司「中國軍方公司」的認定。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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