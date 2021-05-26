美國國防部今年1月將小米在內的9家中資企業列為涉嫌與中國軍方擁有或控制的中國企業清單。美國哥倫比亞特區地方法院美東時間昨日（25日）頒發了最終判決，解除了美國國防部對於小米公司「中國軍方公司」的認定。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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