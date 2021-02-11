管理層已編製及審閱截至2022年9月底止18個月期間的未經審核綜合現金流量表，管理層認為自今年4月1日起至少18個月現有營運資金將保持足夠，無須黎智英提供額外資金。

壹傳媒指出，這已考慮到3月底止未償還銀行貸款總額9360萬元，有關貸款須於2022年9月30日前償還；今年3月31日的應收款項及其他應收款項總額為1.81億元；其他流動負債，包括應付款項及其他應付款項總額近3.82億元，合約負債6940萬元。現有貸款契約下，概無需要黎智英繼續提供資金或黎智英的股權質押的貸款契約。

壹傳媒預期將繼續按照該等款項各自的時間表還款。近期決定停止台灣蘋果日報的紙本發行，故長遠而言將節省成本。同時，核數師並無識別任何未能導致無法如期於6月底刋發財務資料的問題。

壹傳媒將於明日復牌，集團並指出，黎智英自2006年起，已長期沒有在市場上買賣公司股份。現有股東名冊中擁有超過470名登記股東，同時符合25%公眾持股規定。

在壹傳媒發公告前，政協副主席、前特首梁振英在社交平台披露他是壹傳媒小股東，並引述市場人士說法，指壹傳媒可能復牌無期，與集團行政總裁張劍虹早前言論指黎智英資產被凍結，並不影集團及《蘋果日報》運作說法不符，聲稱作為小股東，已委託律師向執法機關正式投訴張劍虹及壹傳媒其他董事，要求徹查並保留一切其他法律權利。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

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方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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