在奥運期間，許濤表示，TVB計劃在奧運期間於5條免費頻道及OTT平台myTV SUPER上，分別製作500小時及逾1000小時奧運節目，基於疫情關係，他難言有否商業效益，但是無論結果如何，也希望向觀眾分享及提供服務。

許濤指出，現時TVB的综藝及劇集收視點介乎20至30點，內容廣泛，針對不同年齡層。對於電訊盈科（0008）冒起，他形容:「行業蓬勃見新氣象，是好事，觀眾多了節目睇更能受益」。他指，TVB會積極照顧社會各階層及向所有觀眾提供節目，他說，尤其年青人方面，希望贏到他們的口碑。在綜藝節目方面，隨著製作團隊強化，他們已開發清談及選秀節目，將節目內容多元化，相信觀眾樂見。

今日股東會由許濤主持，會後正式退任的行政總裁李寶安未見出席，非執行董事黎瑞剛及獨立非執行董事王靜瑛則未能親身出席，改以電話接入參加會議。

記者：陳偉燊

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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