TVB許濤： 冀綜藝節目多元化 已籌備清談及選秀節目
文章日期：2021年5月26日 18:31
電視廣播（0511）(TVB)近日大搞綜藝節目，集團主席許濤在今午股東大會上回應股東提問時表示，此前找來藝人曾志偉及、王祖藍及其他人做多元性嘗試，當中《尋人記》錄20點以上收視，甚至有內地視頻擬代理相關節目形式。《星夢傳奇》亦有近20點收視，令節目內容多元化同時，亦提升收視。有股東關注在Viu TV冒起下TVB如何保持競爭力，他謂行業蓬勃下多了節目，最終觀眾受益。
在奥運期間，許濤表示，TVB計劃在奧運期間於5條免費頻道及OTT平台myTV SUPER上，分別製作500小時及逾1000小時奧運節目，基於疫情關係，他難言有否商業效益，但是無論結果如何，也希望向觀眾分享及提供服務。
許濤指出，現時TVB的综藝及劇集收視點介乎20至30點，內容廣泛，針對不同年齡層。對於電訊盈科（0008）冒起，他形容:「行業蓬勃見新氣象，是好事，觀眾多了節目睇更能受益」。他指，TVB會積極照顧社會各階層及向所有觀眾提供節目，他說，尤其年青人方面，希望贏到他們的口碑。在綜藝節目方面，隨著製作團隊強化，他們已開發清談及選秀節目，將節目內容多元化，相信觀眾樂見。
今日股東會由許濤主持，會後正式退任的行政總裁李寶安未見出席，非執行董事黎瑞剛及獨立非執行董事王靜瑛則未能親身出席，改以電話接入參加會議。
記者：陳偉燊
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