收入方面，首季錄768.82億元，按年增54.7%，按季增9.1%，亦勝預期的746.77億元。期內，智能手機收入按年增69.8%至514.91億元；IoT與生活消費產品收入按年增40.5%至182.43億元；互聯網服務收入按年增11.4%至65.71億元。

集團指，總收入和經調整淨利潤均創單季度歷史新高，首季全球智能手機出貨量按年增長69.1%，達到4940萬台，全球市佔率14.1%排名第三。2021年3月，全球MIUI月活躍用戶數4.25億，按年增長28.6%；AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機及筆記本電腦）數為3.51億。人工智能助理「小愛同學」的月活躍用戶數在2021年3月為9300萬。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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