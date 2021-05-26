至於在會內有小股東質疑內地業務虧損，許濤指出，內地業務自2015年錄得逾2億元收入，到2020年已增至8.03億元，五年內增加3倍多，公司其他業務部門亦沒有增長那麼多，因此對股東群組的指控，他不再評論，並正交予律師團隊處理。

另在場有小股東質疑在合營公司Imagine Tiger Television(ITT)的入賬方式，並擔心需否撥備方面，甚至認為在金融債券投資方面的披露，未有如綠城服務（2869）及其他房託詳列投資內容。許濤回應稱，ITT本身是由兩名A咖導演及內容製作人創辦，曾有製作電影《Inferno》、《達文西密碼》、《星球大戰》及劇集《24》的經驗。劇集《Why Woman Kill》，在內地上架獲高評分同時，亦有韓國公司取得版權代理，該劇的第二輯亦有望在今夏上架，甚至爭取香港與美國同步上架，甚至爭取改編權拍成香港版及廣東話版。目前ITT亦拍攝《達文西密碼》主角Robert Langdon為內容的相關前傳，有望在今年8、9月全球上架。他預期，ITT在財務上屬穩陣的投資，料有利可圖，事前亦與核數師多番討論ITT的入賬事宜，認為做法適合。

財務總裁及公司秘書麥佑基重申，在20年度年結，公司債券投資尚餘5.1億元，相對總資產98.32億元約5%，比例不高，並已按公司條例、香港財務報告準則及上市規則，將主要投資如星美債券等作出適當披露，亦適當披露定息債券組合。

記者：陳偉燊

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合辦：明報財經 及 王道財經

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