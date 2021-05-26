日本城母企入股本地網購平台友和 年前獲政府創科基金入股
文章日期：2021年5月26日 18:11
經營日本城的國際家居零售（1373）今次入股本地網購平台友和香港，已非友和首次獲得大型投資。翻查資料，友和在2019年4月及11月，先後兩次獲得創新科技署旗下的「創科創投基金」伙同海闊天空創投（Beyond Ventures）投資，兩次投資金額均為650萬港元，合計1300萬港元。
據海闊天空創投官網顯示，基金成立目的是旨在推動及建設香港本地初創，風險投資基金和企業家所建立的生態圈。管理團隊包括經營吉野家的合興集團（0047）行政總額兼執董洪明基；廣州出生、本港成長的TMT企業家及天使投資者文立及eGarden創辦人、本地風險投資者方仁宙。
「創新及科技基金」是由創新科技署管理，旨在提升本地經濟活動的增值力、生產力及競爭力，政府希望透過基金，鼓勵和協助香港的企業提升科技水平。該基金的投資組合中，亦包括近期與HKTVmall母公司香港電視（1137）合作搞「極速送」服務的創新智慧物流平台「Zeek斑馬到家」等。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月28日 (星期五)
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方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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