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據海闊天空創投官網顯示，基金成立目的是旨在推動及建設香港本地初創，風險投資基金和企業家所建立的生態圈。管理團隊包括經營吉野家的合興集團（0047）行政總額兼執董洪明基；廣州出生、本港成長的TMT企業家及天使投資者文立及eGarden創辦人、本地風險投資者方仁宙。

「創新及科技基金」是由創新科技署管理，旨在提升本地經濟活動的增值力、生產力及競爭力，政府希望透過基金，鼓勵和協助香港的企業提升科技水平。該基金的投資組合中，亦包括近期與HKTVmall母公司香港電視（1137）合作搞「極速送」服務的創新智慧物流平台「Zeek斑馬到家」等。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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