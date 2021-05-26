中國旭陽擬折讓約2%配股 套現20億元
文章日期：2021年5月26日 17:56
彭博社引述銷售文件指，中國旭陽（1907）擬以每股5.9元配售至多3.5億股股票，作價較今日收市價折讓約1.99%，套現至多20.65億元。資金將用於更新裝備、潛在收購及一般營運用途。海通國際為聯合配售代理。
該股昨發盈喜，料中期純利增逾2.5倍，今日收市升6.3%，報6.02元，逼近52周高位6.23元。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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