港交所認為，若李永生及劉新生繼續留任該公司董事會，將有損投資者的權益。

港交所指，該公司於2014年向合資夥伴收購合資公司的50%權益。李永生及劉新生獲委任為該公司在合資公司的代表。然而，有關董事未有採取足夠行動或實行有效的風險管理及內部監控程序以監控合資公司的營運狀況或保障其資產。有關董事的不作為令違規行為有機會出現，並且未被發現，最終導致合資公司失去一項重大資產。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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