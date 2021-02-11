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俄羅斯據報將要求Facebook和Twitter7月前開設境內數據庫

文章日期：2021年5月26日 17:21

國際文傳電訊社引述俄羅斯通信監管機構——聯邦通訊、信息技術和媒體監管局(Roskomnadzor)表示，社交媒體Facebook、Twitter和其他社交網絡必須在7月1日前在俄羅斯境內建立俄羅斯用戶的數據庫。

據報，俄羅斯正在考慮立法，迫使外國科技公司在俄羅斯開設辦事處，否則將面臨廣告禁令等懲罰。

 

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方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

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