俄羅斯據報將要求Facebook和Twitter7月前開設境內數據庫
文章日期：2021年5月26日 17:21
國際文傳電訊社引述俄羅斯通信監管機構——聯邦通訊、信息技術和媒體監管局(Roskomnadzor)表示，社交媒體Facebook、Twitter和其他社交網絡必須在7月1日前在俄羅斯境內建立俄羅斯用戶的數據庫。
據報，俄羅斯正在考慮立法，迫使外國科技公司在俄羅斯開設辦事處，否則將面臨廣告禁令等懲罰。
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