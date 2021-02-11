國際文傳電訊社引述俄羅斯通信監管機構——聯邦通訊、信息技術和媒體監管局(Roskomnadzor)表示，社交媒體Facebook、Twitter和其他社交網絡必須在7月1日前在俄羅斯境內建立俄羅斯用戶的數據庫。