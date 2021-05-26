開拓藥業擬折讓最多9.4%配股 套現1.18億元 股東亦減持
文章日期：2021年5月26日 17:22
彭博社引述銷售文件指，開拓藥業（9939）擬配售1820萬股，另外，股東KG Development Limited亦會在交易中出售370萬股，每股作價64至65元，折讓約8.06%至9.47%，分別套現最多11.83億元及2.41億元。股份有60日禁售期。所得資金擬用於開發及一般營運用途。瑞銀為全球唯一協調人。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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