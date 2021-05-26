網易指，分拆的詳情（包括全球發售的規模和架構、本公司於 Cloud Village 的股權百分比的減幅）尚未落實。不過，較早前內媒報道，網易擬分拆旗下網易雲音樂到港上市，向全球發售發售約2132萬股，當中90%為國際配售、10%在港公開發售，每股最高發行價330元，集資額約70.36億元。保薦人分別為中金公司、美國銀行及瑞士信貸。網易雲音樂對此不予置評。

網易指，Cloud Village於2016年10月起獨立運營網易的音樂流媒體平台網易雲音樂。網易雲音樂是音樂流媒體平台，2020年在線音樂服務的月活躍用戶超過1.8億，而 Cloud Village 亦通過其平台運營直播和廣告等其他業務。該平台在所提供的音樂方面帶來差異化和優質的用戶體驗，並專注於發現和推廣新興音樂人。目前，網易持有 Cloud Village 已發行股本總額的約62.46%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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